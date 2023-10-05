Армия Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью В районе 15.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам в РФ. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Украинский беспилотник сбили в небе над Брянской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Атаку со стороны Украины удалось пресечь сегодня в районе 15.00 по столичному времени. Киев применил беспилотник самолетного типа, уточняет ведомство. Брянская и Белгородская области регулярно подвергаются атакам беспилотников. Одна из самых массовых, о которой сообщало Минобороны, произошла ночью 4 октября. Тогда российские силы ПВО сбили 31 беспилотник над тремя областями - Белгородской, Брянской и Курской. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика