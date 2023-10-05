МО РФ: нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино

Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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Российские военные нанесли огневое поражение украинской мехбригаде в районе Работино, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и техники 65-й механизированной бригады в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, суточные потери украинской стороны на Запорожском направлении превысили 35 человек. Помимо живой силы, есть потери в военной технике - противник лишился двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две французские САУ Caezar, американская гаубица М777, САУ «Гвоздика», две буксируемые гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

На Донецком направлении отражены две украинские атаки - в районах Красногоровки и Первомайского. Суточные санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе составили до 210 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.