Инженер ОПК арестован за контрабанду военной продукции на 31 млн рублей
Инженер ОПК, который организовал канал контрабанды военной продукции, отправлен под домашний арест. Мужчину удалось задержать таможенникам. Оперативные кадры опубликовала ФТС России.
В общей сложности в страны ЕС, США и Японию мужчине удалось отправить свыше 500 посылок, их сумма составляет 31 миллион рублей.
Правоохранители выяснили, что двое москвичей открыли онлайн-магазин, через который и шли продажи. Среди товаров - жилеты, защитные комплекты для коленей и локтей, ранцы, противоосколочные очки.
«Его подельник, проживающий в настоящее время в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату», - говорится в сообщении ФТС.
Как утверждается, некоторые посылки злоумышленник дополнял записками против проведения СВО.
Возбуждено 12 уголовных дел о контрабанде военной техники. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.