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Инженер ОПК арестован за контрабанду военной продукции на 31 млн рублей

Анна Назайкина
13:19 05.10.2023
Его подельник в Великобритании принимал заказы на товар и оплату.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
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Инженер ОПК, который организовал канал контрабанды военной продукции, отправлен под домашний арест. Мужчину удалось задержать таможенникам. Оперативные кадры опубликовала ФТС России.

В общей сложности в страны ЕС, США и Японию мужчине удалось отправить свыше 500 посылок, их сумма составляет 31 миллион рублей.

Правоохранители выяснили, что двое москвичей открыли онлайн-магазин, через который и шли продажи. Среди товаров - жилеты, защитные комплекты для коленей и локтей, ранцы, противоосколочные очки.

«Его подельник, проживающий в настоящее время в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату», - говорится в сообщении ФТС.

Как утверждается, некоторые посылки злоумышленник дополнял записками против проведения СВО.

Возбуждено 12 уголовных дел о контрабанде военной техники. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

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