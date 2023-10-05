Военные медики РФ проводят операции на открытом сердце рядом с передовой

Скорая помощь работает у линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Раненых молниеносно доставляют в секретный госпиталь. Современную операционную оборудовали на месте бывшего курятника.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В секретный медгородок съемочная группа «Звезды» приезжает, когда в перевязочной осматривают пациента - снайпера с передовой. Мужчине на днях извлекли осколок. На кушетке, стиснув зубы он рассказывает, что получил ранение на участке Каменское - Пятихатки. Для эвакуации раненых в такие районы выезжает бронированная скорая помощь.

«Здесь мы можем транспортировать тяжелых пациентов, здесь у нас транспортный аппарат искусственной вентиляции легких который позволит дышать, если в бессознательном состоянии», - говорит анестезиолог-реаниматолог с позывным Гусар.

Санитарная модификация бронеавтомобиля «Тайфун» укомплектована всем необходимым для оказания помощи раненым прямо на ходу. Но опознавательные знаки на машине фельдшеры все-таки прячут. За рулем сидит водитель-санитар с позывным Ставрополь. Он и без мигалок с сиреной домчит пациентов так быстро, насколько это возможно. Знает объездные пути даже вблизи линии боевого соприкосновения.

«Прямо во время боя работали, когда был стрелковый бой, когда танки и БТР стреляли, под минометным огнем тоже эвакуировали, машина позволяет остаться целым и невредимым», - говорит Ставрополь.

Раненые получают полноценное лечение, есть возможность проводить даже сложнейшие операции. Хотя совсем рядом бои продолжаются. Недавно хирурги оперировали на открытом сердце. Впервые операция проходила в таких условиях. Их медгородок вот уже несколько месяцев располагается вблизи передовых позиций.

«Командованием было принято решение быть максимально близко к передовой для того, чтобы своевременно оказывать квалифицированную хирургическую помощь. Чтобы быстрее спасать наших раненых», - объясняет военный хирург с позывным Фитч.

Запорожское направление - одно из самых активных на сегодняшний день. Врачебная помощь бойцам нужна здесь и сейчас. Порой на транспортировку раненых в тыл просто нет времени. Медпункт пришлось основательно замаскировать в заброшенных хозпостройках.

«Раньше здесь был курятник. Из этого курятника мы сделали очень хорошую операционную по всем нормам с мерами асептики и антисептики. Все в чистом, хорошем виде. Можно спокойно оперировать, не боясь», - говорит Фитч.

Хирург с позывным Скальпель и сам здесь получил осколочное ранение - националисты тогда обстреляли действующий госпиталь, в результате погибли врачи.

«Тогда ударили абсолютно прицельно. Там был медгородок и больше ничего не было, кроме медицинских зданий», - вспоминает Скальпель.

Эта смена обошлась без тяжелых трехсотых, только плановые перевязки. Для медиков пустая операционная - добрый знак, показатель успехов на фронте. Вот что для них красноречивее любых официальных сводок.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.