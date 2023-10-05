Rheinmetall начал поставки новых разведсистем на Украину

Система SurveilSpire включает в себя башню для круглосуточного наблюдения, мини-дроны и модуль управления.

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Оборонительный немецкий концерн Rheinmetall начал передавать ВСУ новую партию разведывательных систем SurveilSpire. Об этом сообщило украинское информационное агентство УНН.

Издательство сообщило, что в основе данной системы лежат разведывательные дроны с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданию. Агентство добавило, что заказ «в двузначном диапазоне евро» оплатило правительство Германии.

Система SurveilSpire включает в себя башню для круглосуточного наблюдения, мини-дроны, модуль управления, 4G и Starlink для передачи видео на мобильны командный пункт.

Ранее МИД РФ заявили, что все вооружения, передаваемые ВСУ, будут захвачены или уничтожены, а также станут законной целью РФ.