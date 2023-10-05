Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество с Украиной

ФСБ сообщает, что житель Владимирской области за деньги передавал спецслужбам Украины сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой.

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России

Во Владимирской области ФСБ задержала местного жителя за связь с иностранными спецслужбами.

Следствие установило, что гражданин РФ за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей передавал данные о передвижении составов с военной техникой иностранным спецслужбам. Сотрудники ФСБ незамедлительно среагировали и задержали жителя Гусь-Хрустального.

На данный момент в отношении мужчины, действовавшего по позывному «Малой», возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.