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Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Шебекино

Анна Назайкина
12:39 05.10.2023
В результате обстрела ВСУ никто не пострадал, уточнил губернатор.
Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Шебекино
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости
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Украинские боевики второй раз за день обстреляли Шебекино Белгородской области, в частности, некоторые снаряды попали в центр города - в пекарню и ТЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает RT.

По словам губернатора, в результате произошедшего никто не пострадал. В момент обстрела пекарня не работала, а торговый центр был на ремонте.

Кроме того, повреждения от осколков снарядов получили два административных здания и один коммерческий павильон, добавил Гладков.

Также в результате действий украинских боевиков пострадал поселок Шебекинский. Там повреждены восемь частных домов, одно авто и один автобус.

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