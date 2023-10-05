Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Шебекино
В результате обстрела ВСУ никто не пострадал, уточнил губернатор.
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Украинские боевики второй раз за день обстреляли Шебекино Белгородской области, в частности, некоторые снаряды попали в центр города - в пекарню и ТЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает RT.
По словам губернатора, в результате произошедшего никто не пострадал. В момент обстрела пекарня не работала, а торговый центр был на ремонте.
Кроме того, повреждения от осколков снарядов получили два административных здания и один коммерческий павильон, добавил Гладков.
Также в результате действий украинских боевиков пострадал поселок Шебекинский. Там повреждены восемь частных домов, одно авто и один автобус.