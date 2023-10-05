Армия МО РФ: силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА была пресечена в районе 11.00. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские силы ПВО сбили сегодня украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ. По данным ведомства, при попытке атаковать российские объекты Киев применил беспилотник самолетного типа. Белгородская область регулярно подвергалась атакам беспилотников. Также неоднократно о налете БПЛА сообщала приграничная с Украиной Брянская область. Одна из самых массовых атак дронов, о которой сообщало Минобороны, произошла ночью 4 октября. Тогда российские силы ПВО сбили 31 беспилотник над тремя областями - Белгородской, Брянской и Курской. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика