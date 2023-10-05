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МО РФ: силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

12:34 05.10.2023
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА была пресечена в районе 11.00.
МО РФ: силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские силы ПВО сбили сегодня украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, при попытке атаковать российские объекты Киев применил беспилотник самолетного типа.

Белгородская область регулярно подвергалась атакам беспилотников. Также неоднократно о налете БПЛА сообщала приграничная с Украиной Брянская область.

Одна из самых массовых атак дронов, о которой сообщало Минобороны, произошла ночью 4 октября. Тогда российские силы ПВО сбили 31 беспилотник над тремя областями - Белгородской, Брянской и Курской.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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