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Шевцова и Матвиенко обсудили вопросы развития Пансиона воспитанниц МО РФ в Петербурге

16:37 04.10.2023
На заседании рассмотрели вопросы строительства объектов для занятий спортом, хореографией, театральным и музыкальным искусством.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Развитие Пансиона воспитанниц Минобороны России обсудили на заседании попечительского совета в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли замминистра обороны Татьяна Шевцова и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В частности, рассмотрели вопросы строительства новых объектов для занятий спортом, хореографией, театральным и музыкальным искусством.

Татьяна Шевцова отметила, что сегодня в пансионе обучаются девочки с 5-го по 11-й класс, в том числе и воспитанницы, чьи родители являются участниками спецоперации. Они поступили на льготной основе. Отдельное внимание Шевцова обратила на подход к обучению, который проявляют педагоги.

«Отличает, мне кажется, наше образовательное учреждение, что мы из старой советской школы взяли необходимость все-таки не просто навязывать какие-то тезисы и нарративы и чтобы наши девчонки шаблонно мыслили, а мы все-таки учим их приходить к той или иной истории через свой анализ, к тем или иным выводам через анализ, через общение с педагогом, не с гаджетом. Понятно, что сегодня очень важно иметь современные классы, компьютеры. Наверное, это очень все важно, но ничего не заменит прямого диалога с учителем», - подчеркнула Шевцова.

Первый выпуск Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, действующего с 2019 года, состоится в 2024 году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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