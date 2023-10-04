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Суворовцы совершили свои первые прыжки на аэродроме ДОСААФ в Подмосковье

16:04 04.10.2023
Акция «Суворовский десант» проводится с 2021 года по поручению министра обороны Сергея Шойгу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Свои первые парашютные прыжки совершили курсанты Тверского суворовского военного училища на аэродроме Волосово в Подмосковье. Ежегодная акция «Суворовский десант» проходит по инициативе ДОСААФ и по поручению министра обороны Сергея Шойгу. В рамках начальной парашютной подготовки курсанты получают теоретические и практические навыки, учатся не только прыжкам, но и поведению в экстремальных ситуациях.

Военно-патриотический праздник в этом году приурочен ко дню рождения Героя Советского Союза Дмитрия Каприна. Его имя носит учебный авиационно-спортивный центр ДОСААФ. Суворовцы получили удостоверения и значки парашютиста, а также смогли пообщаться с сыном героя Андреем Каприным по видеосвязи. На аэродром, где азы летного дела изучал летчик-штурмовик Дмитрий Каприн, приехала его дочь. Она рассказала о подвигах своего легендарного отца.

«Авиация его всегда интересовала очень. Он занимался, был аэроклуб на Бауманской и аэроклуб на Соколе. Этот аэроклуб его и выучил летать. И как раз перед началом войны он его и окончил. Вы поймите, как в 22 года сделать более 16 вылетов в день боевых», - сказала Елена Каприна.

На площадке ДОСААФ пройдет торжественное возложение цветов к мемориальной доске Каприна, после чего состоится церемония награждения курсантов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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