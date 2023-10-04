В МО РФ: на Краснолиманском направлении отражены атаки националистов «Азова»*

Также наши бойцы отразили атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ, добавили в Минобороны.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп Украины, в том числе националистов бригады «Азов»*. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 50 человек. Также российские военные поразили две боевые бронированные машины и две буксируемые гаубицы Д-30 ВСУ.

В сводке о проведении СВО говорится и об успехах наших сил ПВО. За сутки были сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун», американская управляемая авиационная бомба JDAM, а также семь снарядов РСЗО HIMARS и РСЗО «Град». Кроме того, в районе Солдатского истребительная авиация уничтожила в воздухе украинский истребитель МиГ-29.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.