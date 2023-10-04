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Разведчик и медсестра рассказали о своем знакомстве и свадьбе в зоне СВО

Елизавета Кондрикова
01:43 04.10.2023
Медик Алена и разведчик Алексей познакомились перед отправкой в зону спецоперации, влюбились друг в друга и с тех пор не разлучаются даже под обстрелами.
Разведчик и медсестра рассказали о своем знакомстве и свадьбе в зоне СВО
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Лейтенант разведки Алексей и ефрейтор-медик Алена познакомились перед отправкой в зону спецоперации, молодые люди влюбились быстро, словно «в кино», и поженились на передовой через девять месяцев после своего знакомства. Об истории любви под обстрелами стало известно из интервью изданию RT.

«Помните фильм “Офицеры”? Вот Лёша как будто оттуда: порядочный, честный, доблестный. Сейчас таких редко встретишь. Наша история — как в лучших советских фильмах про войну», - рассказала Алена.

Молодые люди решили связать свою жизнь с армией еще в школьном возрасте, у Алексея,  с позывным Кирей, - это семейное дело, а Алена закончила медицинский институт с дипломом реабилитолога. Они познакомились в 2022 году, их встреча прошла также «по-киношному»: Алексей помог девушке в трудный момент, когда ее чуть не отстранили от службы. В июне 2023 года состоялась свадьба влюбленных, Алена надела белый сарафан, товарки медсестры достали фату, сами же все были одеты в военную форму.

«В лесу рядом с домом натянули маскировочные сети, повесили ковёр, украсили немного и устроили простой деревенский праздник. Вспоминаем всё это до сих пор. Мы снова смогли почувствовать радость и на время забыть о каких-то плохих моментах», - описала трогательный момент Алена.

Ребята вместе пережили многочисленные прилеты, угрозы жизни, стрессовые ситуации, но бросать военную службу не собираются, хотя и мечтают о большом доме, полном детей. Пока что они служат Родине в сопровождении своего пса Донбасса, которого купили в Мелитополе зимой 2022 года.

Напомним, накануне Минобороны РФ поделилось кадрами работы военных врачей и медицинского персонала на Купянском направлении в зоне спецоперации. Медики оказывают помощь бойцам и пострадавшим мирным жителям, зачастую работая сутками напролет без перерывов, чтобы спасти жизни людей. 

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