В Бишкеке ловят коронованного «Япончиком» первого «вора в законе» из киргизов

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В Бишкеке ловят коронованного «Япончиком» (Вячеслав Иваньков) первого «вора в законе» из киргизов Камчы Кольбаева, передает Kaktus Media.

По данным издания, в район ОАО «Учкун» стянуто большое количество силовиков, сообщается о звуках выстрелов.

Камчы Кольбаев (Коля-Киргиз) является одним из самых влиятельных «воров в законе» Киргизии и СНГ. Как утверждается, его короновали в Москве еще в 2008 году.

Ранее он уже отбывал срок в Киргизии: в 2012 году Колю-Киргиза экстрадировали из ОАЭ, затем он сдался спецслужбам Киргизии. Тогда его сразу арестовали по обвинениям в похищении человека, разбое, создании преступного сообщества и других.

Позже во время судебного разбирательства свидетели и потерпевшие стали отказываться от данных ранее показаний. В итоге в 2013 году суд приговорил Кольбаева к 5,5 года заключения в колонии строгого режима, позже меру наказания смягчили до трех лет лишения свободы.