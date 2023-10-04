Административное здание в Белгороде повреждено обломками БПЛА

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

После ночного налета беспилотников обломками повреждено административное здание в Белгороде, выбиты окна одного из домов в селе Шишино, повреждены три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что системы ПВО сработали над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами 4 октября между часом и двумя часами ночи. По его данным, удалось сбить 19 дронов.

Ранее в среду Минобороны России сообщило об отражении массовой атаки украинских воздушных дронов. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.