Сенатор США от Северной Дакоты погиб в авиакатастрофе вместе с семьей

Сейчас следователи собирают всю необходимую информацию: изымают полетную документацию, опрашивают свидетелей, изучают документы о техническом обслуживании самолета.

© Фото: Nick Wagner, XinHua, Global Look Press

Сенатор США от штата Северная Дакота Даг Ларсен, его жена и двое детей погибли в авиакатастрофе. Самолет разбился в штате Юта в минувшее воскресенье. Трагедия случилась сразу после взлета. Гибель сенатора вместе с семьей подтвердил лидер республиканского большинства в Сенате Дэвид Хог.

«Сенатор Даг Ларсен, его жена Эми и их двое детей прошлым вечером погибли в авиакатастрофе в штате Юта. Они навестили семью в Скоттсдейле и возвращались домой», - цитирует Associated Press письмо Хога к местному законодательному собранию.

О причинах происшествия не сообщается. Известно, что самолет сенатора совершил промежуточную посадку для дозаправки. Что произошло потом предстоит выяснить следователям. Они уже приступили к работе.