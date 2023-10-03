Кинолог Панкова рассказала о «хитром» приеме против стаи агрессивных собак
Кинолог и дрессировщик Елена Панкова в беседе со «Звездой» подробно описала, как следует действовать в случае нападения бродячих собак.
Самое главное - быть устойчивым на ногах, не падать и поворачиваться спиной.
«Очень часто на бродящих собаках срабатывает хитрый прием: взять что-то с земли и кинуть в их сторону. Чаще собаки не подходит сильно близко при таком способе», - сказала она.
Если рядом нет ни веток, ни камней, человеку нужно включить актерское мастерство и постараться сделать вид, будто он что-то поднимает с земли и бросает в сторону озлобленных животных.
Панкова порекомендовала не размахивать руками и не паниковать - это вызовет еще большую агрессию.
«Можно сделать выпады ногой в сторону собак с громким звуком, но вы должны в себе быть очень уверены», - добавила она.
Если вы стали свидетелем нападения псов на человека, важно оценить количество собак. От одной-трех собак есть шанс отбиться вдвоем, если речь идет о стае из 5-10 собак, нужно звать других людей на помощь.
Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых собаки чуть не разорвали женщину в Нижневартовске.