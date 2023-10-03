Кинолог Панкова рассказала о «хитром» приеме против стаи агрессивных собак

Важно быть устойчивым на ногах, не падать и поворачиваться спиной, не размахивать руками и не паниковать.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Кинолог и дрессировщик Елена Панкова в беседе со «Звездой» подробно описала, как следует действовать в случае нападения бродячих собак.

Самое главное - быть устойчивым на ногах, не падать и поворачиваться спиной.

«Очень часто на бродящих собаках срабатывает хитрый прием: взять что-то с земли и кинуть в их сторону. Чаще собаки не подходит сильно близко при таком способе», - сказала она.

Если рядом нет ни веток, ни камней, человеку нужно включить актерское мастерство и постараться сделать вид, будто он что-то поднимает с земли и бросает в сторону озлобленных животных.

Панкова порекомендовала не размахивать руками и не паниковать - это вызовет еще большую агрессию.

«Можно сделать выпады ногой в сторону собак с громким звуком, но вы должны в себе быть очень уверены», - добавила она.

Если вы стали свидетелем нападения псов на человека, важно оценить количество собак. От одной-трех собак есть шанс отбиться вдвоем, если речь идет о стае из 5-10 собак, нужно звать других людей на помощь.

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых собаки чуть не разорвали женщину в Нижневартовске.