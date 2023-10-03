В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кинолог Панкова рассказала о «хитром» приеме против стаи агрессивных собак

Анна Назайкина
19:07 03.10.2023
Важно быть устойчивым на ногах, не падать и поворачиваться спиной, не размахивать руками и не паниковать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
Читайте нас на:

Кинолог и дрессировщик Елена Панкова в беседе со «Звездой» подробно описала, как следует действовать в случае нападения бродячих собак.

Самое главное - быть устойчивым на ногах, не падать и поворачиваться спиной.

«Очень часто на бродящих собаках срабатывает хитрый прием: взять что-то с земли и кинуть в их сторону. Чаще собаки не подходит сильно близко при таком способе», - сказала она.

Если рядом нет ни веток, ни камней, человеку нужно включить актерское мастерство и постараться сделать вид, будто он что-то поднимает с земли и бросает в сторону озлобленных животных.

Панкова порекомендовала не размахивать руками и не паниковать - это вызовет еще большую агрессию.

«Можно сделать выпады ногой в сторону собак с громким звуком, но вы должны в себе быть очень уверены», - добавила она.

Если вы стали свидетелем нападения псов на человека, важно оценить количество собак. От одной-трех собак есть шанс отбиться вдвоем, если речь идет о стае из 5-10 собак, нужно звать других людей на помощь.

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых собаки чуть не разорвали женщину в Нижневартовске.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:21 В стране и мире
Хинштейн: Роскомнадзор планирует ограничивать поисковую выдачу VPN
17:35 В стране и мире
Министр энергетики Молдавии заявил о готовности закупать газ у «Газпрома»
16:26 В стране и мире
Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после согласия Байдена
15:04 В стране и мире
Видео
Силуанов заявил, что Минфин поддерживает онлайн-продажу алкоголя
12:57 В стране и мире
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
Популярное
Видео
«Наденьте тапок»: полицейские разбудили пьяную пассажирку самолета в Красноярске
Видео
В Москве женщину насмерть зажало между двумя автомобилями во дворе
Спустя 33 года после открытия NASA обнаружило летящий к Земле огромный астероид
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Видео
В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Видео
Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.