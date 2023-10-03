У телецентра «Останкино» почтили память погибших во время «Октябрьского путча»

Жертвами противостояния толпы с силовиками 3 октября 1993 года стали несколько десятков человек.

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Крест, красные гвоздики и фотографии - в Москве у телецентра «Останкино» сегодня вспоминали трагические события 1993-го года. Ровно 30 лет прошло с момента его штурма сторонниками Верховного Совета.

Весь день люди несли к воротам цветы, по погибшим отслужили молебен. Жертвами противостояния толпы с силовиками тогда стали несколько десятков человек.

Это был один из самых напряженных эпизодов конституционного кризиса, когда противники Бориса Ельцина, недовольные роспуском законодательных органов власти, попытались сместить его с поста президента.

Группа вооруженных мятежников стремилась прорваться в телецентр, оцепленный бойцами спецназа и милицией. После гибели одного из военнослужащих силовики открыли огонь по протестующим, среди которых оказалось много журналистов, врачей скорой и просто случайных прохожих.