Поисковики подняли со дна Волги останки бойцов 13 гвардейской стрелковой дивизии

Останки красноармейцев пролежали на дне реки более 80 лет, специалистам приходится вручную очищать находки от песка и донного мусора.

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В Волгограде подняли со дна останки бойцов 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Более 80 лет они пролежали на дне Волги. В сентябре 1942 года стрелковая дивизия генерала Родимцева форсировала реку. И днем и ночью самолеты люфтваффе непрерывно бомбили и обстреливали переправу.

Работа поисковиков кропотливая и опасная. Обследуют каждый метр. На артефактах почти вековые наслоения. Приходится в ручном режиме очищать находки от песка и донного мусора.



Прямо напротив так называемой стены Родимцева водолазы погружаются на глубину до 20 метров и проводят под водой порядка двух часов в поисках останков бойцов и ценных артефактов. В течение всего сентября и октября здесь велись плотные работы.

С 13 сентября 1942 года в Сталинграде начались уличные бои. Они велись войсками 62-й и 64-й армий. И в середине месяца 62-я армия, которой командовал тогда еще генерал-лейтенант Чуйков, оказалась в критическом положении. Ее рассекли на три изолированные друг от друга части и отрезали от тылов широкой рекой. А немцы уже практически вышли к Волге.

«Чуйков попросил у командующего усилить войска. Еременко обещал и выполнил свое обещание - в ночь с 14 на 15 сентября 1942 года в город была переброшена вот эта уже переформированная усиленная 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Героя Советского Союза Родимцева. Переправили ее как раз в центре города. В том самом месте, где немцы практически вышли к Волге», - рассказала заместитель заведующего информационно-издательским отделом музея-панорамы «Сталинградская битва» Татьяна Приказчикова.

Бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии первыми были направлены на помощь 62-й армии, когда значительная часть центра Сталинграда уже была захвачена противником. В месте, где красноармейцы форсировали Волгу, шли самые ожесточенные бои. И до правого берега удалось добраться не всем.

«Здесь проходили переправы в самый тяжелый момент Сталинградской битвы. Конечно же здесь находится масса костей, останков наших бойцов. Поисковики, которые работают на воде, дают нам очень много информации, потому что такой информации в архиве просто нет. То есть мы читаем в журналах боевых действий, справках, и там некоторые моменты опущены», - заявил историк, краевед, реконструктор Владимир Куликов.

Волгоградские поисковики из отряда «Альфа» работают на этом участке только первый год. Ранее специализировались на затонувших судах. Одна из последних крупных находок, предположительно, понтон СП-19, затопленный вермахтом в ходе Сталинградской битвы. Красноармейцы использовали такие для наведения переправ через Волгу.

Поисковики уже не раз находили останки бойцов как под землей, так и под водой. Все с почестями предали земле. Работы по поиску бойцов 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцева намерены продолжать вплоть до конца осени. А в следующем году здесь планируют провести «Вахту памяти».

Точных данных о количестве погибших при форсировании Волги гвардейцах нет. Некоторые историки называют цифру в несколько сотен человек. Возможно, в ходе нынешних и предстоящих поисковых работ этот пробел в истории Сталинградской битвы удастся восполнить.