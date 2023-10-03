Губерниев заявил, что Исинбаева была и остается выдающейся спортсменкой
Российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со «Звездой» заявил, что испытывает огромное уважение к двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой.
«Я не читаю высказывания Исинбаевой, для меня она была и остается выдающейся спортсменкой, которая принесла нашей Родине немало приятных и замечательных минут. Которая на чемпионате мира в Москве в 2013 году призывала трибуны, после травмы, проиграв Олимпиаду, приехала и выиграла», - сказал он.
По словам заслуженного журналиста Российской Федерации, его не очень заботят высказывания спортсменов и музыкантов.
«Мне наплевать, честно говоря, что думают музыканты, потому что я музыку слушаю, а не с ними детей крещу», - добавил Губерниев.
Журналист подытожил, что может соглашаться или не соглашаться с Исинбаевой, однако испытывает к ней огромное уважение «как к величайшей российской спортсменке-легкоатлетке».