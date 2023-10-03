Губерниев заявил, что Исинбаева была и остается выдающейся спортсменкой

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что испытывает огромное уважение к прыгунье с шестом Елене Исинбаевой как к величайшей российской спортсменке-легкоатлетке.

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Российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со «Звездой» заявил, что испытывает огромное уважение к двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой.

«Я не читаю высказывания Исинбаевой, для меня она была и остается выдающейся спортсменкой, которая принесла нашей Родине немало приятных и замечательных минут. Которая на чемпионате мира в Москве в 2013 году призывала трибуны, после травмы, проиграв Олимпиаду, приехала и выиграла», - сказал он.

По словам заслуженного журналиста Российской Федерации, его не очень заботят высказывания спортсменов и музыкантов.

«Мне наплевать, честно говоря, что думают музыканты, потому что я музыку слушаю, а не с ними детей крещу», - добавил Губерниев.

Журналист подытожил, что может соглашаться или не соглашаться с Исинбаевой, однако испытывает к ней огромное уважение «как к величайшей российской спортсменке-легкоатлетке».