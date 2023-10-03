МО РФ: на бронетанковом заводе в Харькове поражены цеха ремонта техники ВСУ
Российские военные поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на территории бронетанкового завода в Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Ведомство также заявило об уничтожении цехов предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ в районе Павлограда. Кроме того, в районе Бурлацкого в ДНР поражена пусковая установка ЗРК «Бук», а в районе Купянска уничтожен склад вооружения украинской мехбригады.
На Донецком направлении российские бойцы отразили три атаки украинских штурмовых групп в районах Клещеевки и Красногоровки. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки составили до 285 человек.
На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки украинских штурмовых групп. Противник потерял до 65 человек, уточнили в Минобороны.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.