На Купянском направлении российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ

Был также нанесен удар по скоплению живой силы украинской 32-й механизированной бригады.

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Расчеты российских тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам и скоплениям живой силы 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Ивановки. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией были уничтожены три минометных расчета и один пункт управления беспилотниками в районе Ивановки, Берестового и Загоруйковки.

Отмечается, что на Купянском направлении ВС РФ за сутки отбили девять атак. Общие же потери противника составили до 90 военнослужащих.

Были уничтожены два танка Т-64, три боевые машины пехоты, два автомобиля и два БПЛА.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.