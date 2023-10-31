На Купянском направлении российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ
Был также нанесен удар по скоплению живой силы украинской 32-й механизированной бригады.
© Фото: Минобороны России
Расчеты российских тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам и скоплениям живой силы 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Ивановки. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией были уничтожены три минометных расчета и один пункт управления беспилотниками в районе Ивановки, Берестового и Загоруйковки.
Отмечается, что на Купянском направлении ВС РФ за сутки отбили девять атак. Общие же потери противника составили до 90 военнослужащих.
Были уничтожены два танка Т-64, три боевые машины пехоты, два автомобиля и два БПЛА.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.