Для награжденных бойцов устроили телемост с родными из Ленинградской области

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В зоне специальной операции состоялся телемост между бойцами «Западной» группировки войск и членами их семей из Ленинградской области. Военные впервые за долгое время пообщались с родственниками в режиме реального времени и узнали последние новости из дома.

Перед началом общения состоялось награждение бойцов медалями «За боевое отличие». За церемонией в прямом эфире наблюдали близкие военных. Кадры телемоста опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

После торжественной части у каждого бойца была возможность пообщаться с членами своих семей. Близкие во время встречи выразили признание за мужество героизм и отвагу.

В завершении мероприятия родственники военных заверили защитников Отечества о самом главном – что их любят и ждут дома.

«Спокойней стало. Важно увидеть воочию на большом экране и услышать голос. Это важно», - рассказала мать одного из военнослужащих.

В МО РФ отметили, что телемост был организован командованием Западного военного округа по защищенной видеоконференцсвязи. Бойцы поблагодарили командование и администрацию Санкт-Петербурга за возможность увидеться с родственниками.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.