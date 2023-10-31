Российские военные передали гуманитарную помощь сирийским школьникам
Российские военные передали очередной гуманитарный груз жителям Сирии, сообщает Минобороны России. Помощь для школьников населенного пункта Диабия в провинции Риф-Дамаск доставили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).
Жители Сирии получили 300 продовольственных наборов общей массой около 3 тонн. В состав каждого набора входит до 10 кг продуктов питания. Там есть мука, рис, чай, сахар и растительное масло.
Сотрудники ЦПВС также привезли 1 тонну разных вещей. Помощь передавали в здании местной общественной организации.
В рамках этой гуманитарной акции россияне развернули в Диабии медицинский пункт. Начальник медицинской службы группировки войск Дамаск провел прием и осмотр местного населения. Жители получили медикаменты и рекомендации по лечению.
Местные муниципальные власти выразили благодарность российским военнослужащим за помощь.
За время работы ЦПВС российские военнослужащие провели более 3 610 гуманитарных акций. Жителям Сирии передали больше 7 618 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.