Экипаж Су-34 уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Херсонском направлении

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Круглосуточно несут боевое дежурство экипажи самолетов Су-34. Летчики проводят воздушное патрулирование и прикрывают действия подразделений ВС РФ при любых метеорологических условиях и в любое время суток. Кадры полетов в ходе специальной операции опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса. В ходе одного из вылетов авиационными бомбами уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Херсонском направлении.

«Были получены координаты с командного пункта. Далее произведен расчет маршрута полета с учетом маловысотного контура. Был произведен сброс авиационных средств поражения. Цель была поражена», - рассказал штурман Су-34 Данил.

По словам летчика, в процессе выполнения задания пришли координаты еще одной цели. Ее успешно поразили.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.