Всероссийский слет Волонтеров Победы «Моя история» стартовал в Крыму

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В Керчи заработал Всероссийский историко-краеведческий слет Волонтеров Победы «Моя история». Мероприятие объединило молодых педагогов-историков, волонтеров и активистов, посвятивших себя патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти.

«На героической земле Керчи собрались люди, неравнодушные к истории своей страны и своей личной истории. Это те, кто помогает изучить историю своей семьи другим людям. Мы часто говорим о том, что история семьи и государства тесно связаны. Поэтому участники на протяжении всего слета будут изучать методы и механизмы, которые позволят помочь другим людям в восстановлении истории семьи», - поделилась исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

Участники слета проходят обучение по основам музейного дела, поисковой деятельности, исторического краеведения, посещают различные лекции и мастер-классы. Вместе с приглашенными экспертами повышают уровень своих знаний и участвуют в обсуждении профессиональных вопросов, касающихся истории семьи в контексте истории государства.

«Данный слет мы ждали с нетерпением. Ведь для меня проект "Моя история" несет огромное значение. Исследуя прошлое, мы открываем двери в настоящее и создаем будущее, где каждый из нас может внести свой вклад в сохранение исторической памяти для будущих поколений», - сказал участник из Саратовской области Никита Евтушок.

В первые дни участники познакомились друг с другом, узнали подробнее о работе своих направлений, посетили исторические маршруты горы Митридат, обменялись региональными практиками по сохранению исторической памяти и презентовали свои проекты.

«История семьи - это нить, которая связывает нас с прошлым, настоящим и будущим и помогает лучше понять историю нашей страны в целом. Когда с помощью интересных форматов изучаешь историю своей семьи, своей страны, это абсолютно меняет восприятие прошлого и отношение к нему», - заверила участница слета из Пермского края Валерия Ежкова.

В дни проведения слета в городе-герое пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-летию Керченско-Эльтигенского десанта. Участники мероприятия и активисты движения «Волонтеры Победы» возложат цветы на мемориале Керченско-Эльтигенского десанта, примут участие в экскурсиях по местам боевой славы.