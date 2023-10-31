Расчеты САУ «Гиацинт-С» ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Цели для «Гиацинта-С» артиллеристам передают расчеты беспилотников, комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк», а также передовые группы войсковой разведки.

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Расчеты самоходных установок «Гиацинт-С» Центрального военного округа в ходе несения боевого дежурства нанесли удары по позициям противника. В числе их целей - опорные пункты, маршруты подвоза боеприпасов, места обслуживания и ремонта артиллерийского вооружения украинских войск.

Кадры боевой работы артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении в зоне СВО опубликовало Минобороны России.

Цели для «Гиацинта-С» находят и в режиме реального времени передают артиллеристам расчеты беспилотников, комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк», а также передовые группы войсковой разведки, которые действуют вблизи районов размещения украинских националистов.

152-миллиметровое самоходное орудие «Гиацинт-С» предназначено для подавления и уничтожения артиллерии противника, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений на расстоянии свыше 30 километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.