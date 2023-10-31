Пентагон перебросит еще 300 военнослужащих в зону ответственности СЕNТСОМ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что военные США направляются не в Израиль.

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Еще 300 военнослужащих армии США будут направлены в зону оперативной ответственности Центрального командования. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер. Эта зона включает в себя Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку, уточнил он.

«Я объявляю о решении Пентагона разместить дополнительно 300 военнослужащих в регионе СЕNТСОМ», - цитирует ТАСС заявление Райдера.

Точные места дислокации вновь прибывших коммандос генерал раскрывать не стал, однако уточнил, что военнослужащие США направлены не в зону палестино-израильского конфликта.