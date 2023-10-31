Путин принял отставку главы Вологодской области
Временно исполняющим обязанности главы Вологодской области назначен Георгий Филимонов, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.
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Президент России Владимир Путин назначил Георгия Филимонова временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.
Вместе с тем глава государства принял отставку действующего главы региона Олега Кувшинникова, сообщается на сайте Кремля.
До своего назначения на пост руководителя Вологодской области Георгий Филимонов занимал пост зампреда правительства Московской области.