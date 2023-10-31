Bloomberg: ЕС планирует ввести против России ограничения на $5,3 млрд

Новые санкционные инициативы ЕС еще могут претерпеть изменения и впоследствии потребуют единогласного одобрения всех 27 стран сообщества.

© Фото: Wiktor Dabkowski, Global Look Press

Двенадцатый пакет санкций, которые власти Евросоюза планируют ввести против России в ближайшее время, предусматривает суммарный объем $5,3 млрд, пишет Bloomberg.

Новые рестрикции затронут запрет экспорта сварочного оборудования, химической продукции и технологий двойного назначения. В Брюсселе также рассматривают запрет выдачи лицензий на программное обеспечение и импорт металлов, алюминия, строительной продукции и алмазов.

Расширится список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции ЕС. В первый внесут более 100 человек, во второй - 40 предприятий и фирм. Самыми проблемными вопросами остаются перспективы использования заблокированных российских активов и ценовой потолок на российскую нефть.