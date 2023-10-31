Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью
Попытка террористической атаки была пресечена около 19:00.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Уточняется, что попытка ВСУ осуществить террористическую атаку по российским объектам была пресечена примерно в 19:00 (время моск.) 31 октября 2023 года.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.