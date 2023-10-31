Мишустин заявил о росте ВВП на 2,8% за девять месяцев текущего года

Председатель правительства Михаил Мишустин констатировал, что экономика вернулась к докризисному уровню к середине года.

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Валовой внутренний продукт России за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, период адаптации к внешним вызовам пройден.

«По итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики. По результатам девяти месяцев увеличение валового внутреннего продукта составило 2,8% - это предварительная оценка Минэкономразвития», - сказал Мишустин.

Говоря о сентябрьских показателях, премьер-министр напомнил, что они были вдвое выше - более 5% в годовом выражении. Такую позитивную динамику Михаил Мишустин связал с реализацией поручений президента Владимира Путина, адресной поддержкой ключевых предприятий и экономических отраслей.

Как отметил председатель правительства, к середине года экономика восстановилась до докризисного уровня, несмотря на некий спад в нефтегазовом секторе.

«Экспортные маршруты в нем складывались десятилетиями, вкладывались серьезные инвестиции, поэтому здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта», - уточнил Мишустин.

Но и здесь есть перемены, напомнил он. Так, отмечается рост угледобычи. В сентябре - более 2% год к году, отметил премьер. Кроме того, в стране более чем на 3% увеличился выпуск промышленных товаров, заявил Михаил Мишустин. Локомотивом здесь остается обрабатывающая промышленность, рост которой превысил 7%.