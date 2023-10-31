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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве и области

Ян Брацкий
18:48 31.10.2023
Густой туман с видимостью до 200 метров сохранится до утра.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час 31 октября с сохранением до 9.00 часов 01 ноября местами в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении.

Особую осторожность спасатели рекомендовали соблюдать автомобилистам. Им предписано снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Также следуют избегать сложных маневров, воздержаться от внезапных ускорений, резких перестроений и обгонов.

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