В стране и мире МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве и области Ян Брацкий Густой туман с видимостью до 200 метров сохранится до утра. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. «По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час 31 октября с сохранением до 9.00 часов 01 ноября местами в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении. Особую осторожность спасатели рекомендовали соблюдать автомобилистам. Им предписано снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Также следуют избегать сложных маневров, воздержаться от внезапных ускорений, резких перестроений и обгонов. Экспертное мнение и аналитика