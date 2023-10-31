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ЦАХАЛ перехватил ракету «земля - земля» над Красным морем

Иван Жарков
17:41 31.10.2023
В сообщении говорится, что это первое боевое применение такой ракетной системы после резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке.
ЦАХАЛ перехватил ракету «земля - земля» над Красным морем
© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press
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Пресс-служба израильской армии сообщила о перехвате ракеты класса «земля - земля», запущенной по Израилю из района Красного моря. Ракету удалось сбить при помощи комплекса дальнего радиуса действия «Стрела». Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

«Системы обнаружения ВВС Израиля отследили траекторию ракеты, которая была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны "Стрела" в оптимальный момент и в оптимальном месте», - говорится в сообщении.

Представители армии Израиля отметили, что такая ракетная система впервые использована противником в рамках нынешнего обострения ближневосточного конфликта. Для перехвата атакующей ракеты в воздух поднялись истребители израильских ВВС. Сообщается, что воздушную угрозу удалось обезвредить за пределами израильской территории.

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