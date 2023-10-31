Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм «Зеленского» и «флаг Украины»

Президент США раздавал в понедельник детям книги и сладости в честь празднования Хэллоуина в Белом доме.

© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Global Look Press

Дети государственного секретаря США Энтони Блинкена пришли на празднование Хэллоуина в Белый дом, по догадкам пользователей соцсетей, в костюмах Владимира Зеленского и украинского флага. Видеоролик был опубликован британским телеканалом Sky News.

Сын американского чиновника был одет в костюм Зеленского, на нем была кофта цвета хаки, подобная той, которую часто надевал сам Зеленский, а дочь - в платье в цветах украинского флага сине-желтой расцветки. Празднование Хэллоуина проходило в Белом доме, где детей конфетами угощал президент США Джо Байден. Сам американский глава и госсекретарь были одеты в деловые костюмы.

Всего на праздник в резиденцию президента были приглашены 8000 человек. Джо Байден и первая леди США, одетая в костюм кошки, раздавали детям сладости и книги. Трансляция велась пресс-службой Белого дома, комментарии по поводу детских костюмов администрацией президента не давались.