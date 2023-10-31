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Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты

Тимур Шерзад
16:36 31.10.2023
Ранее, в 2020 году, Хероту переименовали в Хороту, но Росреестр не стал вносить изменения в госкаталог. Но теперь удалось найти документы XIX века, подтверждающие, что историческое название все-таки Хорота.
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
© Фото: krasnodarkray1, Telegram
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Адлерский районный суд принял во внимание представленные документы XIX века, которые подтверждают историческое название реки, текущей через Адлер в Черное море. 

Ранее река ошибочно называлась Херотой. В 2020 году ее переименовали в Хороту, но Росреестр не стал вносить изменения в государственный каталог. 

Тогда в дело вступило Сочинское географическое общество, которое нашло три документа 1836-1855 годов, из которых исходило, что историческое название все-таки Хорота.  

Эта река берет свое начало у горы Сахарная Головка и впадает в Черное море. Ее протяженность составляет около 14 километров.

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