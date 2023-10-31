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МО РФ: в Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

16:46 31.10.2023
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена в районе 16.00.
МО РФ: в Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Киев попытался атаковать российские объекты с помощью БПЛА сегодня в районе 16.00 по столичному времени. Как уточняет ведомство, враг применил беспилотник самолетного типа.

Сегодня днем Минобороны сообщило об уничтожении второго за день украинского беспилотника над Белгородской областью. Утверждается, что он был сбит около 13.00 по московскому времени. Прошлый беспилотник был уничтожен в районе 11.30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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