ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
Повреждены несколько гаражей, на месте находятся соответствующие службы.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Украинские боевики совершили обстрел поселка Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Речь идет о населенном пункте в Трубчевском районе. Губернатор уточнил, что в результате действий противника пострадавших нет.
После обстрела националистов повреждения, предварительно, получили несколько гаражей, добавил Богомаз.
В настоящий момент на месте находятся соответствующие службы, обследуется территория, специалисты оценивают ущерб.