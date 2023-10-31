В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Анна Назайкина
15:38 31.10.2023
Повреждены несколько гаражей, на месте находятся соответствующие службы.
ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские боевики совершили обстрел поселка Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Речь идет о населенном пункте в Трубчевском районе. Губернатор уточнил, что в результате действий противника пострадавших нет.

После обстрела националистов повреждения, предварительно, получили несколько гаражей, добавил Богомаз.

В настоящий момент на месте находятся соответствующие службы, обследуется территория, специалисты оценивают ущерб.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:19 В стране и мире
В Москве пройдут учения ФСО, возможно использование бронетехники
13:42 В стране и мире
Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку запуска БелАЭС
14:23 В стране и мире
Украинцам из Team Spirit угрожают за то, что они обнимают россиян
13:32 Армия
Видео
МО РФ заявило, что США отрабатывали во Львове провокацию с гриппом птиц
13:27 В стране и мире
Видео
На Урале ищут туристов, пропавших при сплаве по реке рядом с перевалом Дятлова
Популярное
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Крымская квартира Зеленских ушла с молотка за 44,3 млн рублей
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.