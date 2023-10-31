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Певцов противопоставил поступок пенсионера из Щелково «окамененному нечувствию»

Ян Брацкий
15:24 31.10.2023
Народный артист Дмитрий Певцов назвал поступок пенсионера из Щелково примером нормального поведения в жизни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Современное общество страдает от «окамененного нечувствия». Таким мнением со «Звездой» поделился народный артист РФ Дмитрий Певцов, комментируя поступок пенсионера из Щелково, который предотвратил ограбление школьника. Поступок пожилого мужчины Певцов назвал примером нормального человеческого поведения.

«Есть такой грех - "окамененное нечувствие", по-нашему - равнодушие. Это страшнее, чем любая ненависть. Человек, который оказался неравнодушным и сделал то, что должен сделать нормальный человек, увидев несправедливость и став свидетелем преступления, остановил это дело. Это должно стать нормой. К сожалению, пока еще у нас нормой является совсем другое поведение. Такие люди - это пример нормального человеческого поведения в обществе и в жизни», - сказал Певцов.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вручил Михаилу Макарову почетную грамоту. Поступок щелковского пенсионера удостоился оваций депутатов.

Напомним, неделю назад 72-летний Михаил Макаров занимался ремонтом своего автомобиля во дворе и стал свидетелем ограбления ребенка. Злоумышленник выхватил у школьника телефон и попытался сбежать. Мужчина помог задержать подозреваемого и передал его в руки полицейских.

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