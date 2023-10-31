На форуме «Россия» Москва поделится с регионами передовыми проектами

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в российской столице с 4 ноября по 12 апреля.

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Открытие Международной выставки-форума «Россия» пройдет на ВДНХ в Москве 4 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках этого мероприятия Москва передаст регионам свой опыт разработки и реализации инновационных проектов.

Московский градоначальник отметил, что на этот раз в павильонах гостям выставки продемонстрируют заметные достижения России в сфере науки, культуры, энергетики, строительства и транспорта.

«На стенде города - центральной экспозиции павильона №75 - Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица - становится комфортнее и безопаснее. А также новые тенденции, которые мы задаем, в частности, в экологии и здравоохранении», - цитирует Life сообщение Собянина в его Telegram-канале.

Гости форума увидят цифровое историческое шоу о пути становления и развития российской столицы в современный мегаполис. В рамках специальных презентаций для регионов Москва передаст им собственный опыт разработки инновационных проектов.

На форуме откроют 67 объектов выставочного центра. Его участниками станут 89 регионов России, 20 крупных корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Выставка-форум будет работать до 12 апреля 2024 года.

Напомним, указ о проведении Международной выставки-форума «Россия» с участием 89 регионов подписан Владимиром Путиным в конце марта этого года. Уже сейчас на Останкинской телебашне идет обратный отсчет до открытия мероприятия.