МО РФ сообщило об ударе по производству беспилотников в Одесской области
Места производства летающих беспилотников и безэкипажных катеров противника находились в населенном пункте Малодолинское.
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Минобороны России рассказало об ударе по местам производства украинских беспилотников в Одесской области.
«В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», - говорится в сообщении.
Также в Минобороны сообщили об успехах российских сил ПВО. По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Запорожской и Херсонской областях.