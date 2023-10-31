Армия МО РФ сообщило об ударе по производству беспилотников в Одесской области Места производства летающих беспилотников и безэкипажных катеров противника находились в населенном пункте Малодолинское. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России рассказало об ударе по местам производства украинских беспилотников в Одесской области. «В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», - говорится в сообщении. Также в Минобороны сообщили об успехах российских сил ПВО. По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Запорожской и Херсонской областях. Экспертное мнение и аналитика