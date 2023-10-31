В Москве пройдут учения ФСО, возможно использование бронетехники
Введения ограничений для перемещения граждан из-за учений не планируется.
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Федеральная служба охраны предупреждает о проведении в Москве плановых ежегодных учений с 1 по 3 ноября. В их ходе может использоваться бронетехника.
Уточняется, что учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб России.
Основные этапы учений будут проведены на территории Дома правительства России, комплекса зданий Администрации президента РФ, а также Совфеда и Госдумы.
В ФСО сообщили, что в ходе этих учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности.
При этом каких-либо ограничений на перемещение людей вводить не планируется.