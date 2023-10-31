В Москве пройдут учения ФСО, возможно использование бронетехники

Введения ограничений для перемещения граждан из-за учений не планируется.

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Федеральная служба охраны предупреждает о проведении в Москве плановых ежегодных учений с 1 по 3 ноября. В их ходе может использоваться бронетехника.

Уточняется, что учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб России.

Основные этапы учений будут проведены на территории Дома правительства России, комплекса зданий Администрации президента РФ, а также Совфеда и Госдумы.

В ФСО сообщили, что в ходе этих учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности.

При этом каких-либо ограничений на перемещение людей вводить не планируется.