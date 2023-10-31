Посещение мечети Айя-София станет платным для иностранных туристов

Сообщается, что решение турецких властей было принято на основе рекомендаций ЮНЕСКО.

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Вход в стамбульскую мечеть Айя-София станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года. Такое заявление сделал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«Повысится качество и безопасность посещения. Посещение иностранцами в туристических целях будет платным с 15 января», - сообщил министр.

Отмечается, что для граждан Турции посещение и поклонение будут бесплатными.

Мехмет Нури Эрсой добавил, что решение турецких властей было принято на основе рекомендаций ЮНЕСКО. В самой мечети надеются повысить качество как экскурсий, так и богослужений. А также, дабы избежать путаницы, туристам собираются выделить отдельный вход.

Напомним, с 10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть и начале в ней мусульманских богослужений.