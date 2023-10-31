На заводе «Урал» в Соликамске произошел взрыв

По данным МЧС по Пермскому краю, на предприятии произошел хлопок, в момент ЧП в здании никого не было.

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В одном из корпусов завода «Урал» в Соликамске Пермского края прогремел взрыв. В момент ЧП в здании никого не было. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по региону.

К месту происшествия были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц специальной техники, из них 36 спасателей от МЧС России.

«По прибытии на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса АО "Соликамский завод "Урал" произошел хлопок», - передает сообщение ведомства телеканал «360».

По данным спасателей, никто не пострадал, в результате хлопка горения не возникло. Как передает ТАСС, предприятие, которое занимается производством взрывчатых веществ, изделий из резины и пластмассы и лакокрасочных материалов, продолжает работу в штатном режиме.