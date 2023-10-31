Богомаз: два дома загорелись рядом с селом Сушаны после обстрела ВСУ
В результате произошедшего никто не пострадал.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле рядом с населенным пунктом Сушаны.
Глава региона в своем Telegram-канале уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Однако не обошлось без последствий - после обстрела со стороны украинских военных загорелись два нежилых дома. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.