Два туриста насмерть отравились угарным газом в катере в Карелии
Причиной трагедии могло стать включенное отопительное оборудование.
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В Карелии мужчина и женщина обнаружены мертвыми внутри катера на берегу Онежского озера. Об этом говорится в сообщении СК РФ по республике.
Тела без видимых телесных повреждений были найдены 30 октября рядом с поселком Рыбрека.
По предварительной информации, два человека отравились угарным газом после того, как установили и включили отопительное оборудование.
Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков написал в своем Telegram-канале, что погибшие, предположительно, туристы из Петербурга, передает «360».
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается точная причина смерти.