Два туриста насмерть отравились угарным газом в катере в Карелии

© Фото: su_skr10, Telegram

В Карелии мужчина и женщина обнаружены мертвыми внутри катера на берегу Онежского озера. Об этом говорится в сообщении СК РФ по республике.

Тела без видимых телесных повреждений были найдены 30 октября рядом с поселком Рыбрека.

По предварительной информации, два человека отравились угарным газом после того, как установили и включили отопительное оборудование.

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков написал в своем Telegram-канале, что погибшие, предположительно, туристы из Петербурга, передает «360».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается точная причина смерти.