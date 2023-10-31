Украинские боевики обстреляли село Алейниково Брянской области

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате обстрела повреждены три административных здания, две легковые машины, два жилых дома и хозпостройки.

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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли село Алейниково Старобудского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки повреждения получили три административных здания, две легковые машины, два жилых дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Богомаз добавил, что сотрудники оперативных, аварийных и экстренных служб работают на месте ЧП.