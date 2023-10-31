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Скончался вице-президент РГО Петр Бакланов

Анна Ушакова
11:35 31.10.2023
Петру Яковлевичу Бакланову было 77 лет.
Скончался вице-президент РГО Петр Бакланов
© Фото: ras.ru
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Из жизни ушел заслуженный географ России, вице-президент Русского географического общества и член Российской академии наук Петр Яковлевич Бакланов. Об этом сообщили на сайте Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни Петр Яковлевич Бакланов, советский и российский экономико-географ, заслуженный географ Российской Федерации, вице-президент Русского географического общества, профессор, лауреат премии Правительства России в области образования, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН», - говорится в сообщении.

Петр Яковлевич родился в 1946 году. Он был признанным специалистом и экспертом в области территориальной организации хозяйства. Являлся почетным профессором Института географии и агроэкологии Академии наук КНР. С 2016 по 2018 год Петр Яковлевич занимал второе место в национальном рейтинге российских географов.

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