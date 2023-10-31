Пленный украинец рассказал, что из вооружения ему дали только автомат

Воевать на Украине никто не хочет, но людей бросают на передовую под страхом уголовной ответственности.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами Роман Ткачук был призван по мобилизации. На передовой его отряд попал под обстрел и сдался. Видеозапись беседы с украинцем публикует Министерство обороны РФ.

«Начался обстрел. Сдались и попали сюда. На вооружении - АК-74», - сказал он.

Роман рассказал, что в его стране желающих воевать нет, но украинцев заставляют идти на передовую, угрожая уголовной ответственностью. Мужчина добавил, что дома его ждут жена и дети. Пленный заверил, что жив и здоров, и передал привет родным.

Накануне другой украинец призвал соотечественников не идти воевать за интересы США, а если мобилизовали - сдаваться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.