МО РФ: в Черном море были обнаружены два украинских безэкипажных катера
По району их обнаружения нанесено огневое поражение.
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Сегодня около четырех часов утра в акватории Черного моря российские военные обнаружили два безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, что катера заметили при помощи технических средств наблюдения. По району их обнаружения нанесено огневое поражение.
Сейчас проводятся противодиверсионные и противоминные мероприятия на внешнем рейте Севастопольской бухты.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.