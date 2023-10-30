МО РФ: в Черном море были обнаружены два украинских безэкипажных катера

По району их обнаружения нанесено огневое поражение.

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Сегодня около четырех часов утра в акватории Черного моря российские военные обнаружили два безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что катера заметили при помощи технических средств наблюдения. По району их обнаружения нанесено огневое поражение.

Сейчас проводятся противодиверсионные и противоминные мероприятия на внешнем рейте Севастопольской бухты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.