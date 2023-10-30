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В Ливане тысячи протестующих собрались на митинг в поддержку сектора Газа

Константин Коковешников
05:34 30.10.2023
Протестующие выступили с осуждением действий Израиля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Бейрут со всего Ливана съехались тысячи молодых людей на митинг в поддержку сектора Газа. Люди выступают с осуждением происходящего на территории Палестины и проводят сбор пожертвований для пострадавших от израильских обстрелов.

Многие собравшиеся держат в руках флаги движения ХАМАС. Среди палестинцев, родившихся и выросших в Ливане, присутствуют и люди, бежавшие от гражданской войны в Сирии.

«Мы хотим остановить геноцид, который сейчас происходит в Палестине и в секторе Газа. Люди умирают, детей разлучают с их родителями», - говорит один из участников митинга.

Минувшей ночью сектор Газа подвергся новым ударам. Их жертвами по данным палестинского минздрава стали 300 человек. А общее число погибших превысило 8 тысяч. Каждый второй несовершеннолетний.

По сравнению с предыдущим днем, в ЦАХАЛ отчитались о поражении втрое большего числа объектов. Между тем, бывший глава управления Моссад Зоар Палти заявил, что операция Израиля не ограничивается сроками.

При этом, по информации The New York Times, Израиль все же был вынужден приостановить проведение полномасштабной наземной операции и по согласованию с США заменить ее ограниченными тактическими действиями.

Со своей стороны боевики ХАМАС опубликовали кадры уничтожения израильской бронемашины «Пантера». Сегодня же ХАМАС опубликовало фото своих знаменитых подземных тоннелей, внутри которых без труда проедет даже автомобиль. Строительство каждого обошлось в три миллиона долларов.

А телеканала Al Jazeera показал кадры якобы использования Израилем зажигательных бомб при ударах по сектору Газа. Их применение против мирного населения считается военным преступлением.

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может вынудить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю» - отметил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Между тем, Илон Маск вынужден оправдываться за предложение предоставить работающим в секторе Газа сотрудникам международных организаций доступ к спутниковой сети Starlink. Накануне там полностью исчез интернет. А сегодня в ООН сообщили, что их склады подверглись нападению. Отрезанные от гуманитарной помощи люди несли оттуда мешки с мукой и товарами первой необходимости.

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